¿Quién es la tiktoker guatemalteca que "alarmó" a sus seguidores?

La tiktoker guatemalteca alarmó a sus seguidores con un reciente video que publicó en TikTok.

Recientemente, la tiktoker guatemalteca Amarilis Padilla alarmó a internautas luego de publicar un clip en el que aparece con los ojos llorosos, y muestra moretones en el brazo.

"A ese hombre le gustaba tanto mi sonrisa que me la quitó", dice el audio al fondo del clip. Las imágenes se viralizaron con casi medio millón de reproducciones.

Sin embargo, la guatemalteca aseguró que actualmente se encuentra bien y sola junto a sus hijos. Ante ello, el nombre de la creadora de contenido dio de qué hablar entre internautas.

¿Quién es Amarilis Padilla?

Amarilis Padilla es una famosa creadora de contenido guatemalteca, aunque actualmente reside en Estados Unidos.

Su éxito en las redes sociales es gracias a su habilidad en la cocina y el peculiar semblante serio que la caracteriza. En TikTok cuenta con más de tres millones de seguidores, quienes están atentos a cada receta que comparte.

Usualmente, Padilla complace a sus seguidores que le pide recetas específicas. También resuelve dudas en la sección de comentarios, y se toma con humor cuando le dicen que es "muy seria".

"He aprendido a cocinar gracias a ti", "Siempre se me antojan tus comidas", "Que nadie le quite su esencia, sonría Dios la bendiga", "Eres hermosa", "Sonríe princesa", son algunos de los comentarios.

