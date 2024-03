"Quiero ser feliz": Manuel Baldizón se enoja en plena entrevista

-

El excandidato presidencial, Manuel Baldizón, mostró su enojo e incomodidad durante una entrevista en vivo, luego de que un reportero le lanzara preguntas relacionadas con el tema de la política.

Todo ocurrió luego de que un reportero de un medio local de Petén le pidió su opinión sobre el asunto de los gobernadores, y fue entonces cuando el exfuncionario respondió molesto.

"Yo acepté darle la entrevista porque me estaba hablando de temas interesantes (...), pero yo en política no quiero saber absolutamente nada (...). Yo en política no estoy, así que no le puedo responder. No quiero meterme ni opinar en temas de política (...). Yo quiero estar en paz conmigo mismo, velar por mi papá, vivir mi vida, ser feliz y no hablar de política", respondió Baldizón con un tono de voz de incomodidad.

Mira aquí las declaraciones:

Manuel Baldizón se enoja durante una entrevista en vivo pic.twitter.com/S6LG1kUcbS — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 11, 2024

Pese a la insistencia del reportero, Manuel Baldizón le repitió en varias ocasiones que no opinaría con temas relacionados a la política, enfatizando que él ya no está vinculado a este tipo de "acciones".

Así reapareció en redes sociales

Fue el 1 de marzo cuando Baldizón utilizó sus redes sociales y reapareció tras varias semanas de ausencia en dichas plataformas.

En su video se dejó ver dentro de las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde envió un mensaje.

"Hoy me siento muy contento de visitar mi alma máter, la Universidad de San Carlos de Guatemala, tricentenaria, de la cual me siento orgulloso de haber egresado como doctor en Derecho", dijo en ese momento Manuel Baldizón.

‼️QUE VIVA LA LIBERTAD‼️

‼️QUE VIVA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA‼️#ManuelBaldizon #Usac #almamater #Tendencia #viralvideo #Buenosdias #Egresado #Doctorenderecho pic.twitter.com/9zllhxNBII — Manuel Baldizon (@ManuelBaldizon6) March 1, 2024

Condenado y deportado a Guatemala

Baldizón fue capturado en 2019 por el FBI, procesado y enjuiciado en Estados Unidos. Recibió condena tras declararse culpable de lavar dinero proveniente del narcotráfico para financiar sus campañas políticas a través de la compra de propiedades en Estados Unidos.

Al cumplir su condena, fue deportado hacia Guatemala en 2022 y al llegar al país fue arrestado por los casos de Transurbano y Odebrecht. El político quedó ligado a proceso, pero luego fue beneficiado por los jueces de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez; y por la segunda Pluripersonal de Instancia Civil, Virginia Amparo de León, con arresto domiciliario, tras pagar una caución económica de Q1.8 millones.