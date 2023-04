¡Transformado! Julio de León sorprende con radical cambio de look (video)

El conductor guatemalteco Julio De León sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look que él mismo se hizo.

LEE TAMBIÉN: Julio De León anuncia su nuevo proyecto tras salir de Café AM

Recientemente, el conductor y presentador guatemalteco Julio de León anunció su retiro del programa Café AM, transmitido por TV Azteca, lo que sorprendió a sus seguidores.

Poco después reveló que ahora se enfocará en su podcast "El Chilling Show", que será transmitido en sus redes sociales y a través de "Los 40 principales".

Ahora, Julio de León ha vuelto a dar de qué hablar luego de compartir en su cuenta de TikTok el radical cambio de look que él mismo se realizó.

Julio de León sorprendió con su retiro de la televisión guatemalteca. (Foto: Instagram)

A través de un video, el guatemalteco evidenció el momento en que decidió cortarse al ras el cabello para lograr una apariencia totalmente distinta, lo cual sorprendió a sus seguidores.

"Hoy sí me fui a la...", escribió. El clip obtuvo cientos de reacciones de internautas y decenas de comentarios, muchos de ellos asegurando que es la representación de una nueva etapa en su vida.

"Todo cambio es bueno", "Ciclo cerrado, tú guapo donde sea", "Vienen proyectos nuevos para ti", se lee.

Mira cómo luce:

#newhaircut #cambiodelook #newlookhair #transformation #juliodeleon #manstyle ♬ sonido original - Julio de leon @juliodeleontv Hoy si me fui a la.... . #feelinggood

¿Quién es Julio de León?

Fue conductor en el canal nacional 18-50, también integró el conocido programa "Viva la mañana" de Guatevisión y luego se trasladó a TV Azteca Guatemala.

Con un contundente mensaje, reveló que dejaría el programa Café AM, poniendo en claro que en el futuro seguramente será visto en nuevos proyectos.

"Ahora ya no soy más un peón, la decisión que se tomó, pues ¡bueno!, me llevó a entender que soy un jugador y que no nos vamos a seguir viendo en las mañanas en 'Café AM', pero seguramente nos vamos a ver muy pronto en espacios nuevos, increíbles, de los cuales me voy a sentir el creador de un universo en el que juntos vamos a poder disfrutar, pero sobre todo, recordar que un día como hoy, es perfecto para reinventarnos", dijo.