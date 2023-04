Julio De León anuncia su nuevo proyecto tras salir de Café AM

Julio De León sorprendió confirmar su retiro de Café AM, programa de TV Azteca Guatemala, recientemente anunció su nuevo proyecto.

El guatemalteco reveló que ya no continuará en el programa y agradeció a todos por estar día a día con él durante su tiempo en el show matutino.

Julio dejó de aparecer en el programa a mediados de marzo y muchos fans extrañaron su presencia.

Recientemente anunció el nuevo giro a su carrera luego del contundente mensaje que compartió afirmando que en su juego de ajedrez ya no sería un peón más.

"Quiero agradecerte muchísimo por compartir este video y por verlo, prestarle atención y querer saber lo que pasa conmigo, por comentar, por expresarme tu cariño, tu amor, tu apoyo incondicional, ¡gracias!, tenía mucho tiempo de querer hacer este video y explicar un poco que la vida es como un juego de ajedrez, de repente tenemos que ser peones, seguir instrucciones, servir y es lo que yo hago", inició.

"... Ahora ya no soy más un peón, la decisión que se tomó, pues ¡bueno!, me llevó a entender que soy un jugador y que no nos vamos a seguir viendo en las mañanas en 'Café AM', pero seguramente nos vamos a ver muy pronto en espacios nuevos, increíbles, de los cuales me voy a sentir el creador de un universo en el que juntos vamos a poder disfrutar, pero sobre todo, recordar que un día como hoy, es perfecto para reinventarnos", cerró.

Julio retomará su podcast llamado "El Chilling Show", que compartirá en redes sociales y a través de "Los 40 principales".

"El Chilling es como un reset personal, muy auténtico y el primer momento donde empezamos a entrar a una de las mejores etapas: el fin de semana, por eso debemos desconectarnos y pensar en lo que regularmente no ponemos atención cuando estamos en el trajín de la rutina y eso lo platicamos con gente interesante, de chillearla con feeling.

El programa se realizará en vivo todos los viernes a las 6 de la tarde a 9 de la noche por Los 40, en el 93.3 FM.

"El Chilling es un podcast y durante el show en Los 40 tomaremos fragmentos, divididos en segmentos y temas de interés, vamos a hablarle al público ya no empezando el día sino terminando la semana, hablamos de cultura, artes y viajes entre otros". dijo Julio a Soy502.

