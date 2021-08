Rafael Curruchiche: "No sé a qué se refieren con el Pacto de Corruptos"

Rafael Curruchiche, nuevo jefe de la FECI, evitó responder a las críticas en su contra y refirió que desconoce qué es el Pacto de Corruptos.

El nuevo titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche rompió el silencio durante entrevistas con medios de comunicación y se refirió a las críticas en su contra.

Durante intervenciones en Emisoras Unidas y en Canal Antigua, Curruchiche evitó hablar al respecto de la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval y afirmó que es un reto asumir el cargo.

"Es un reto y una enorme responsabilidad, con la institución y con el país (...) no me podría pronunciar por la destitución (de Juan Francisco Sandoval). Más que todo me he enterado por los medios de comunicación y no podría yo emitir opinión de algo que desconozco", dijo el actual fiscal.

Además, Curruchiche dijo que él trabajará "de forma correcta, con objetividad e imparcialidad" e indicó que en las fiscalías en las que ha trabajado le pide a los compañeros no realizaron investigaciones sesgadas.

"Siempre en las fiscalías donde he estado le he dicho a todos a los compañeros que actuemos de forma correcta, con objetividad e imparcialidad, es lo único. Siempre le he dicho a todas las personas con las que he tenido oportunidad de convivir, no personalicemos investigaciones, no hagamos investigaciones sesgadas, no hagamos investigaciones malintencionados, con fines ideológicos, mediáticos o políticos, hagamos lo que es correcto", aseguró.

El jefe de la FECI también evitó indicar si el trabajo del exfiscal Juan Francisco Sandoval había sido objetivo o no. "No es correcto hablar de colegas, sobre todo yo no he tenido la oportunidad de conocer su trabajo", aseveró.

Críticas

Con relación a las críticas que efectuó Juan Francisco Sandoval sobre él, Curruchiche también se abstuvo de hablar y nuevamente indicó que "no se puede pronunciar".

También indicó que desconoce a qué se refieren con el Pacto de Corruptos y aseguró "que no conoce a nadie (...) no sabe quiénes son, ni se puede pronunciar al respecto".

Por aparte, mencionó que tiene total independencia y que los resultados lo dirán más adelante. "Yo tengo total independencia. No estimo por qué se me pueda cuestionar (...) los resultados lo van a decir más adelante", reiteró.

Investigaciones al presidente

“Yo primero me voy a enterar de los casos… en concreto tengo que revisar las actuaciones”, dijo Curruchiche en relación a los indicios que investigaba la FECI vinculados al presidente Alejandro Giammattei.