Raphinha: “Con la temporada que hice, debería haber ganado el Balón de Oro”

En un episodio exclusivo de la serie de vídeos de Sofascore, A Guest and a Half, Raphinha habló abiertamente sobre uno de los temas que más marcaron su año: el debate del Balón de Oro.

El extremo del Barcelona también profundizó en su trabajo con Hansi Flick, su conexión con Pedri, la evolución del equipo y su preparación para el próximo Mundial con Brasil.

"Yo me pondría primero"

Raphinha no escondió su frustración por quedar fuera del top 3 del Balón de Oro pese a haber firmado una de las mejores temporadas de su carrera.

"Estaba molesto. Esperaba estar al menos entre los tres primeros", afirmó.

Cuando le preguntaron dónde se colocaría él mismo, no dudó: "Yo me pondría primero. Un premio individual no puede basarse en una sola competición. Por los títulos que gané, los números que hice y todo lo que aporté, creo que merecía ganar."

Aun así, elogió a otros candidatos y reconoció que Dembélé y Lamine Yamal "hicieron temporadas espectaculares".

A pesar del resultado del Balón de Oro, el rendimiento de Raphinha sí fue reconocido a través de datos objetivos.

Gracias a su consistencia durante toda la temporada, recibió dos trofeos Sofascore al Jugador de la Temporada, premios basados únicamente en el rendimiento y el rating, no en votos de popularidad. Fue nombrado Mejor Jugador de LaLiga (Sofascore Rating 7.80) y Mejor Jugador de la Champions League (Sofascore Rating 8.24).

Raphinha profundizó sobre los últimos premios individuales. (Foto: Sofascore)

Una nueva identidad del Barça y la influencia de Flick

Ahora como uno de los capitanes del Barcelona, Raphinha destacó la importancia de Hansi Flick en su crecimiento y en la recuperación del equipo.

"Flick fue quien prácticamente me hizo tener la mejor temporada de mi carrera. Me dio confianza cuando creo que nadie más lo hacía, ni siquiera yo mismo", explicó.

También comentó el momento captado por las cámaras donde se le vio consolando a Flick en la banda: "Es una relación natural. Con el tiempo construimos confianza y la libertad de hablar de cualquier cosa".

Al recordar la temporada pasada, en la que él Barsa ganó todos los títulos nacionales, añadió: "Fue una temporada de excelencia. Nos faltó algo en la Champions, pero el nivel fue increíble".

Pedri, el motor silencioso del Barcelona

Raphinha reservó algunos de sus mayores elogios para Pedri, a quien considera no solo un jugador completísimo, sino a veces poco valorado fuera de España.

"Pedri está en todas partes. Defiende, ataca, crea. Para nosotros es el jugador más importante del campo", aseguró.

También sugirió dar más valor a la "preasistencia", una parte clave del impacto de Pedri: "Hace el pase clave antes de la asistencia. No cuenta estadísticamente, pero es espectacular".

El brasileño también analizó la composición de su equipo y jugadores claves. (Foto: Sofascore)

Un segundo Mundial: ambición, respeto y preparación

Mirando hacia 2026, Raphinha describió el camino hacia otro Mundial como exigente y casi surrealista.

"Antes de mi primera convocatoria, nunca imaginé vestir la camiseta de la selección. Llegar a un segundo Mundial requiere cuatro años de una consistencia absurda".

Las lesiones siguen siendo una preocupación lógica: "Hay cosas que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es recuperarte bien, entrenar bien y estar preparado física y mentalmente".

También analizó el grupo de Brasil (Marruecos, Haití y Escocia) y la importancia del respeto: "La gente cree que el fútbol de hoy es como hace 15 años. No lo es. Si pensamos que podemos ganar solo por la camiseta... no vamos a ganar".

Planes de futuro

Cuando le preguntaron por su vida después del fútbol, la respuesta fue clara: "¿Entrenador? Ni pensarlo. La vida de entrenador es demasiado exigente. Llegas antes que todos, te vas después que todos y prácticamente vives en hoteles".

Está abierto a seguir en el mundo del fútbol, pero afirma que ser entrenador sería "la última opción".

Autorreflexión y la mentalidad detrás de su evolución

Raphinha también se autoevaluó utilizando las categorías estadísticas de Sofascore, lo que reveló su mentalidad y su nivel de autoexigencia.

"Soy muy autocrítico. A veces me relajo en momentos en los que no debería. Hoy me veo más como un playmaker, alguien que piensa rápido y se posiciona bien".

Su gran objetivo para 2026

Cuando le preguntaron por su principal meta para el próximo año, dio la respuesta más simple y directa:

"Ganar el Mundial".

Todo lo demás, su rendimiento en el Barcelona, su crecimiento con Brasil, su preparación diaria, está orientado hacia esa ambición.