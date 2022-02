¿Por qué se fue de Guatemala Benjamin Levy, el actor que triunfa en Netflix?

Benjamín Levy Aguilar cuenta la razón por la que partió de Guatemala hacia Estados Unidos y ahora es una eminente estrella en Netflix.

Durante las últimas semanas, el nombre del guatemalteco Benjamín Levy Aguilar ha sido de los más sonados tanto en el país como en otras partes del mundo.

Esto, luego de su destacada participación en la serie de Netflix "La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana".

En una entrevista con Soy502, Benjamín dejó al descubierto las razones que lo llevaron a partir del país que lo vio nacer, para así, poder cumplir sus sueños.

(Foto: Chris LaBadie)

Momentos difíciles

Cuando apenas era niño casi adolescente, vivió situaciones muy traumáticas. En su círculo familiar vio como algunos de sus seres queridos estuvieron bajo adicciones y depresión, acciones que llevó a más de uno al borde de la muerte.

Sin embargo, esos difíciles momentos no permitieron que sus metas se vieran truncadas. Por lo que decidió continuar su recorrido y seguir lo que le dictó su corazón, fue así como llegó a Estados Unidos, país que le dio la oportunidad de poder estudiar actuación.

Fue entonces, que se propuso no regresar a Guatemala sin antes haber obtenido su propósito, pero, esto tardó 10 años, en donde la disciplina, dedicación, esfuerzo y sacrificios de dejar su país, fueron el pilar fundamental para alcanzar el éxito.

"Llevo 10 años, es increíble pensar que hace 10 años me fui de Guatemala. No quería regresar por muchas cosas, muchas fueron traumas que yo viví en Guatemala de niño, adolescente y también porque tenía un sueño que quería cumplir y no quería regresar en mi mente pues, con las manos vacías. Quería regresar hasta que tuviera algo que yo estuviera orgulloso", narró Levy.

Una nueva etapa

Levy Aguilar, también comentó que gracias al apoyo de su madre, pudo llegar hasta en donde se encuentra ahora, pues ella siempre estuvo de soporte, sin importar las adversidades y los complicados momentos que vivió.

Ahora, el actor figura por participar en producciones de Hollywood como: "Glee", "Mi vida por la tuya", "Policía de Chicago", "Filthy Rich", "Choque Cultura" y "Antes del amanecer".

No obstante, su más reciente colaboración con el grande del Streaming lo llevó a ser más reconocido, situación con la que también soñó y que hoy día ve que son parte de los sacrificios que ha conllevado su difícil carrera, sobre todo por venir de abajo y ser latino.

Concluyendo la conversación, el actor mandó un contundente mensaje a los jóvenes guatemaltecos, para que luchen por su sueños y no se den por vencidos, enfatizó que así como él, hay muchas personas que pueden llegar a superarse e incluso a destacar aún más.

"Yo invito a todos los guatemaltecos y todos los que tengan un sueño a silenciar el ruido de alrededor y meterte a tu corazón, y pensar en lo que quieres hacer, qué es lo que realmente lo que tú no podrías vivir sin eso. Si ya tienes la fortuna de saber qué quieres hacer con tu vida, entonces aprécialo como un tesoro y abrázalo, pero no dejes que nadie lo toque", expresó.