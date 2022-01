La reacción del elenco de "Full House" ante la muerte de Bob Saget

Algunos integrantes del elenco de "Full House" se conmocionaron ante la noticia del fallecimiento de su compañero de escena Bob Saget, quien fue encontrado sin vida en un hotel de Florida, donde realizaba una serie de presentaciones.

Los actores de la aclamada serie familiar de los 80 y 90 expresaron su sentir en sus redes sociales manifestando su cariño por el famoso.

"Estoy roto, estoy deshecho, en completo y absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. ¡Te quiero mucho, Bobby!", expresó John Stamos, quien interpretó a Jesse Katsopolis en la trama.

"No sé qué decir, no tengo palabras, Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida, ¡lo amaba tanto", dijo Candace Cameron Bure, quien interpretó a D. J. Tanner.

El comediante Dave Coulier y Jodie Sweeting aún no se han pronunciado al respecto, las gemelas Olsen no suelen ser activas en redes sociales.

El actor estaba de gira en Florida desde septiembre y su tour terminaría en mayo. El sábado por la noche hizo un show en Jacksonville, en el Ponte Vedra Concert Hall.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022