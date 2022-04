La reacción de Frida Sofía tras quedar desheredada por Alejandra Guzmán

Frida Sofía compartió en redes sociales un mensaje tras enterarse que su mamá, Alejandra Guzmán, la dejó fuera de su herencia.

EN CONTEXTO: Alejandra Guzmán deshereda a su hija Frida Sofía

Recientemente se filtraron audios en los cuales se escucha a la cantante Alejandra Guzmán confesar que el heredero de su fortuna será su sobrino Apolo. Además, se reveló que Guzmán vendió una propiedad que tenía en común con su hija, Frida Sofía.

Ante esto, Frida Sofía compartió un meme para burlarse de la situación. Colocó un video en el cual aparece una persona mezclando música en la que se leía: "Como cuando te desheredan, pero la fiesta sigue".

Al ser entrevistada en un medio estadounidense Frida dijo que no le constaba que su madre haya vendido un apartamento que tenían en común, pero, de ser cierto, Alejandra Guzmán estaría en problemas legales.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero no me consta nada de lo que me estás diciendo, a mí me consta que tenía su compañía, pero no puede vender el apartamento sin mi consentimiento. Somos partners, somos 50/50″, indicó.

Además comentó:

“No vivo con un pinche departamento, ni nada, al contrario ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal bro”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frida Sofia (@ifridag)