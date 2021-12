La reacción de Ingrid Coronado ante los señalamientos de su exesposo

Ante las recientes declaraciones de su expareja la presentadora reaccionó en sus redes sociales.

En contexto: Sale a luz la doble infidelidad de Ingrid Coronado con su primer esposo

Las declaraciones del ex Garibaldi Charly López acerca de la supuesta infidelidad de Ingrid Coronado con un futbolista, causaron polémica y pusieron a ambos en el ojo del huracán. Coronado no se quedó callada y reaccionó en redes sociales al respecto.

La conductora envió una contundente respuesta en su cuenta de Instagram luego de que Charly admitiera en el programa "De primera mano" que ella le fue infiel con un futbolista y con un vendedor de programas de la televisora donde laboraba.

En un post posteó una imagen con la frase: “Opinión impopular: Una relación estable, no es perdonarlo todo”.

Con esta escribió:

"¿Qué opinas de esta frase? Yo la siento muy real, a veces pensamos que darlo todo por un vínculo es aguantar situaciones que nos incomodan. ¿Quieres que te diga algo? Nada vale tu incomodidad. Y con esto no quiero decir que seas una pesada o un pesado, incapaz de comprender el proceso del otro, no, no es eso. Se trata de conocerte mejor, conocer tus prioridades, lo que es negociable y lo que no lo es y desde ese lugar relacionarte sanamente".

Los fanáticos escribieron sus opiniones al respecto: “Si los perdonas seguido te van a querer perjudicar Ingrid”. "Todos sabemos que las adicciones hacen estragos en nuestro sistema nervioso y a eso le agregas que hay una necesidad a 'toda luz' de ser visto y hacer $$, lo que dice de ti es 'BS'".

En el programa Charly dijo: “No voy a decir el nombre, con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, ella me engañó con un futbolista y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo; sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar”.

