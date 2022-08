"Better Call Saul": así reaccionaron fanáticos tras el último episodio

La exitosa serie "Better Call Saul" llegó a su fin con el estreno de su último capítulo en Netflix y los fanáticos no dudaron en mostrar sus emociones en redes sociales.

Fueron 14 años desde que el universo creado por Vince Gilligan inició con Breaking Bad, dando lo mejor de su creación para finalizar con un capítulo centrado en el icónico James "Jimmy" Morgan McGill, conocido como Saul Goodman, en Netflix.

La serie que cuenta la historia de un abogado corrupto que tiene relaciones que lo condenan a un pasado oscuro huyendo de sus fantasmas desató un sinfín de comentarios aplaudiéndola y catalogándola como una de las mejores de la historia.

Y es que cada uno de los personajes son un reflejo total de que el ser humano se enfrenta constantemente a decisiones esenciales que marcan un destino, del que en muchas ocasiones en difícil de escapar.

Crítica casi perfecta

De acuerdo con Rotten Tomatoes, el portal especializado en crítica de películas y series, "Better Call Saul" alcanzó un 99% de aprobación, luego de 140 reseñas de los más importantes especialistas en el tema.

Las reacciones

En las últimas horas, los fanáticos han mostrado nostalgia y sentimientos de identificación con originales memes, tras el reciente estreno del episodio final.

Aquí te dejamos algunos:

No se puede comparar Better Call Saul con ningún otro producto televisivo reciente por el simple hecho de que escapa a todos los estándares de la industria actual. Es un tipo de narración en extinción tanto en la TV como en el cine. pic.twitter.com/WZyguBMAxK — Matías Rodríguez Picasso (@matirodri22) August 17, 2022

ASI SE HACEN LOS FINALES #BetterCallSaul pic.twitter.com/oAfdel9MML — kim wexler stan account (@estecosmos_) August 16, 2022

Hasta siempre, Better Call Saul. Redención y aceptación. Has alcanzado la perfección. pic.twitter.com/e5g67pECMe — Better Call Kruger. (@Kruger0_) August 16, 2022

La relevancia de la señal EXIT en la serie. Porque en Better Call Saul fue casi imposible tener escapatoria. De alguna manera u otra, estaban todos condenados. Brillante.#BetterCallSaul pic.twitter.com/5PYhbfkmJm — Carla ❁ (@shannonlada) August 16, 2022

mi opinion sobre el final de better call saul pic.twitter.com/3kzq0eC7Wd — frutigral (@frutigral) August 16, 2022

Better Call Saul. JOYA ABSOLUTA. Agradecida con el creador de ser contemporánea con Vince Gilligan y poder disfrutar de esta obra magistral. pic.twitter.com/dlML7fSP0v — ANNA JÚLIA (@benitezbeleen) August 17, 2022

Terminé Better Call Saul. Ya está. No hay nada mas que esto. Después de siete años mi vida vuelve a no tener sentido para siempre. pic.twitter.com/Slt8AOW3wr — La Troglioneta (@troglioneta) August 16, 2022