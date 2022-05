¿Por qué todo el mundo está hablando de "Better Call Saul"?

"Better Call Saul" causa sensación con el impactante final de la primera parte de su sexta temporada.

La primera parte de la sexta temporada de "Better Call Saul" llegó a su fin con el episodio estreno "Plan y ejecución".

El público ha reaccionado muy bien ante este estreno, tanto que muchos ya catalogan el capítulo como "el mejor que han visto en la historia de la televisión". Además, el portal "Internet Movie Data Base" (IMDB) ha puntuado con 9.9 el audiovisual.

Oficialmente Better Call Saul es la mejor serie de la humanidad y Plan and Execution (Para mí) destrona totalmente a Ozymandias (Breaking Bad) como el mejor capitulo en la historia de la televisión. — Andres Carvallo (@Todobien32) May 25, 2022

El portal que califica películas y series puntuó con 9.9 el episodio 7 de Better Call Saul. (Foto: IMDB)

Advertencia: ¡SPOILER!



Con el avance de los episodios, parecía avecinarse un explosivo final que cambiará la perspectiva de todo. Claro que, sin caer en el aburrimiento, ya sea por las artimañas de Kim y Jimmy para sabotear a Howard, o bien para ver cómo lograr esquivar una casi predecible muerte segura.

Y es que el impacto que provoca el asesinato de Howard deja el escenario a un lado de todo lo ocurrido en la trama de la temporada. Aunque muchos usuarios han afirmado que la muerte era necesaria para que la caída a los infiernos de Jimmy y Kim pudiera sentirse como el producto natural de su actitud.

Aún faltan seis episodios para el final de Better Call Saul. (Foto: EspinOf)

A pesar de la escena, el humor característico no se perdió durante el capítulo. Sin embargo, se habla de una segunda parte más ligera, después de el inesperado final de esta primera.

Será hasta julio cuando se estrenen sus últimos episodios definitivos.