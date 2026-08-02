Tráiler pierde el control y se empotra en una vivienda de la ruta al Atlántico

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales y agentes de la PMT para brindar apoyo debido al hecho de tránsito.
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Durante la tarde de este domingo 2 de agosto, se reportó un hecho de tránsito en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico.
El percance vial involucra a un tráiler que se conducía en dirección a la ciudad
Según testigos, el transporte perdió el control y terminó colisionando contra el muro de una vivienda.
En la imágenes se observa que la parte frontal del vehículo quedó destruída debido al impacto.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales y agentes de la Policía Municipal de Tránsito para brindar apoyo debido al hecho de tránsito.
Varias personas que presenciaron el choque se acercaron al lugar para poder ayudar al piloto.
Las autoridades no han reportado personas heridas ni trasladadas a centros asistenciales.