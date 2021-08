La millonaria oferta del Real Madrid por el fichaje de Mbappé

A través de un tweet, el periodista deportivo, Fabrizio Romano dejó ver que la negociación del fichaje ya es un hecho.

El Real Madrid le apunta con una oferta de 160 millones de euros por el francés Kylian Mbappé.

El jugador está en la espera de renovar su contrato con el el París Saint-Germain (PSG), el cual finaliza en 2022.

"El Real Madrid ha hecho una oferta formal por € 160m para fichar a Kylian Mbappé de inmediato. Todavía no hay luz verde del Paris Saint-Germain", escribió.

Confirmed. Real Madrid have made a formal bid for €160m to sign Kylian Mbappé immediatly. NO green light from Paris Saint-Germain yet. ⚪️ #Mbappé #RealMadrid



Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021

Mientras que la prensa internacional ha dejado en claro que el club merengue lanzó una oferta razonable para que Mbappé vista la camisola blanca.

Hasta el momento se desconoce cuando se estará llevando a cabo, pues este solamente estaría siendo el primer paso firme que ha dado Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.