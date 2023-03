¡Está viva! Reaparece Cansu Dere, actriz desaparecida desde el terremoto en Turquía

La famosa actriz turca reapareció luego de varios días sin saberse nada de ella desde el terremoto ocurrido en Turquía.

La famosa estrella turca de Netflix, Cansu Dere, finalmente reapareció tras haber sido reportada como desaparecida desde el terremoto en Turquía el pasado 6 de febrero.

Incluso varios videos que se volvieron virales en redes sociales habían declarado fallecida a la actriz de 42 años. Ahora, se ha dado a conocer cómo se encuentra tras su repentina ausencia.

De acuerdo con la prensa internacional, la actriz se encuentra bien pero está en recuperación tras sufrir un accidente doméstico en el que terminó con una fractura en el pie derecho.

"Fue una fractura de talón, lo que provocó que la actriz no saliera de su casa hasta recuperarse por completo. Ahora se encuentra concentrada en sus nuevos proyectos", dijo la periodista Birsen Antuntas de CNN Turquía.

Por ese motivo, la famosa actriz de "Infiel" estuvo ausente y coincidentemente fue durante la emergencia del terremoto en Turquía aunque no fue afectada por este. Ante esto, Cansu mencionó que usa muy poco las redes sociales y no quiso preocupar.

"No quise preocupar a nadie. De todos modos, no soy alguien que use mucho las redes sociales. Por otro lado, quiero usar Instagram como un álbum en el que comparto mis momentos felices", explicó.

Cansu Dere es una actriz y modelo muy popular en su país. Ha tenido destacada participación en películas y series de Netflix y HBO Max como: Sila, Infiel y Ezel.

En 2000, obtuvo el segundo lugar en el certamen de belleza de Miss Turquía. A partir de ese título, su carrera mediática fue en ascenso.