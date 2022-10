Recrean rostro de Adán e internautas le encuentran parecido con Vin Diesel

En redes sociales se viralizó recientemente una imagen de la creación en tercera dimensión de Adán, el primer hombre creado por Dios, basado en la descripción bíblica. El rostro es exacto a Vin Diesel.

La imagen fue creada presuntamente por la Universidad de Princeton, de Nueva Jersey (Estados Unidos), según una publicación del operador de teatro independiente Alamo Drafthouse NYC.

"Científicos de la Universidad de Princeton construyeron este modelo 3D de cómo pudo haber sido Adán, el primer ser humano creado por Dios". Sin lugar a dudas la imagen se parece a la estrella de acción de la franquicia de películas "Fast & Furious".

El medio estadounidense especializado en espectáculos Variety publicó la historia del post que se viralizó en redes, pues el parecido con el famoso actor de la saga "Rápido y Furioso" provocó varias reacciones.

Aunque no hay evidencia de algún proyecto de investigación de este tipo en Princeton, según destacó Variety, las bromas no faltaron.

"Solo un recordatorio de que somos una sala de cine, no una revista científica", afirmó Alamo Drafthouse NYC, como respuesta.

"Fue entonces que empezó la familia", "de vez en cuando la humanidad recrea accidentalmente a Vin Diesel" y "No puedo creer que el pecado entró en el mundo a través de Vin Diesel", fueron algunos de los comentarios que surgieron.

IMAGEN DE CÓMO LUCIRÍA ADÁN:

EL POST ORIGINAL:

Scientists at Princeton University have reconstructed this 3D model of how Adam, the first human being created by God, might have looked pic.twitter.com/lvnk5Pwn3P — Alamo Drafthouse NYC (@AlamoNYC) October 27, 2022

MIRA LOS MEMES: