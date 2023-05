Recuerdan debate político entre Vinicio Cerezo y Jorge Serrano (video)

En 1990, el entonces presidente de la República Vinicio Cerezo entrevistó a Jorge Serrano, candidato a presidente, así fue el debate.

Durante el último año de gobierno, el presidente Vinicio Cerezo realizó una serie de debates políticos para conversar con los candidatos a presidente. Se trató de una entrevista a cada candidato que duraba alrededor de 40 minutos y fue transmitida por televisión nacional. El programa se llamaba "Conversemos".

En las redes sociales compartieron la entrevista cuando Cerezo entrevistó a Jorge Serrano por el Movimiento de Acción Solidaria (MAS), un candidato de oposición, y criticó que la propaganda política se centraba en "cancioncitas" y que el pueblo tenía el dilema de no saber por quién votar al no poder conocer propuestas concretas.

"El dilema del pueblo de Guatemala en este momento es que está teniendo que optar a candidatos por cancioncitas y no por programas concreto de gobierno porque excepto lo que me menciona, es que siguen los guatemaltecos sin planteamientos claros de cómo resolver los problemas que se nos critican a nosotros no resolver, pero se está haciendo un gran acto de injusticia histórica con el país", expuso Cerezo a Serrano.

"¿Será que a usted le molesta nuestra cancioncita, que los mismos no? Le preguntó Serrano a Cerezo (quien soltó algunas carcajadas), "y realmente en esta canción nosotros estamos diciendo lo que realmente sentimos, los mismos no, porque no saben gobernar", argumentó el candidato.

Serrano ganó las elecciones ese año, pero dos años y medio después disolvió los poderes del Estado en un autogolpe conocido como "El Serranazo" y se fue del país generando una crisis política.