El relato de la madre de la joven asesinada afuera de un colegio

La madre de la joven que murió en el ataque armado a las afueras de un colegio en La Libertad, Petén, narró que su hija no estaba amenazada y tampoco sabía andar en la calle.

EN CONTEXTO: Disparan contra dos jóvenes que recién habían salido de su colegio en Petén

En horas de la tarde del pasado lunes 14 de marzo, se produjo un ataque armado en el que dos estudiantes que salían de su jornada educativa, resultaron gravemente heridas.

Una de ellas murió a su arribo al hospital, mientras la otra se encuentra entre la vida y la muerte. Los hechos ocurrieron en La Libertad, en el departamento de Petén, en las afueras del Colegio Santa Cruz.

Las jóvenes fueron atacadas a balazos cuando salían de un colegio en La Libertad, Petén. (Foto: redes sociales)

La víctima mortal fue identificada como Sheny Magaly Hernández, de 20 años, quien se encontraba cursando el último año de diversificado de la carrera de Administración de Empresas.

Triste relato

Al enterarse del hecho de violencia sucedido a su hija, la madre subió a la ambulancia, pero unos minutos más tarde, le informaron que la estudiante había perdido la vida a consecuencia de las heridas que había sufrido.

Después de la trágica noticia, los gritos de dolor de la madre se escuchaban hasta las afueras de la emergencia, en donde se encontraban las autoridades esperando para tomar los datos de las víctimas.

"Saliendo del colegio venían cuando les dispararon (...) venían del colegio Santa Cruz. Ella estaba estudiando último año de carrera ", indicó la madre de la joven.

También confirmó que la estudiante no estaba amenazada y que el novio de la joven herida habría sido quien cometió el ataque en contra de las dos estudiantes. "Así lo dijeron allí donde las recogieron, no sé quién lo vio y eso fue lo que dijeron, que era el novio de la otra", aseveró.

"Mi hija no tiene novio, mi hija no sabe andar en la calle, por eso yo me pregunto cómo fue que pasó esto (...) Ni ideas tengo de qué pedir, si con pedir reviviera mi hija yo pediría el cielo", aseguró la madre en medio de lágrimas.

Finalmente recordó que Sheny le dijo: "Mamá hoy van a terminar de poner el piso en la casa, sí mi hija, le dije yo. Voy a ser feliz, ya no voy a machucar charcos".

Estas fueron sus palabras:

La otra joven

Mientras tanto, Daniela Rivera, la joven que resultó herida se debate entre la vida y la muerte. Fue trasladada vía aérea hacia la ciudad de Guatemala, para que sea atendida en el Hospital Roosevelt.