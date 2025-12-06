¡Trágico accidente! Religiosa y acompañante mueren en la ruta Interamericana

-

Sor Josefa tenía dificultad en las piernas, por lo que evitó subir la pasarela.

Una monja y su acompañante interna fallecieron la madruga de este sábado en el kilómetro 61 de la ruta Interamericana, jurisdicción de la Aldea El Cuntic Zaragoza.

Sor Magdalena Ixcoy del convento casa hogar y Colegio "Padre Juan André Tiboldi", identificó a las fallecidas como Sor Josefa Oliva Catalán, de 64 años de edad, originaria de San José del Golfo, e Isabel Roblero, de 31 años, interna desde hace mas de 25 años.

Ixcoy contó que las dos mujeres se levantaron de madrugada y pocos minutos antes de las cinco de la mañana salieron de la casa hogar con destino a la ciudad capital para asistir a una graduación.

"A los pocos minutos pude escuchar la bocina de un transporte pesado y ya no se oyó más. Llamé por teléfono a Sor José y no contestó", reveló Ixcoy.

(Foto: Roberto Ruiz/Nuestro Diario)

Al llegar las seis y media de la mañana Ixcoy volvió llamar pero tampoco obtuvo respuesta.

"Cuando pude salir de la casa vi el movimiento y por curiosidad me acerqué. Pude ver una mantilla blanca con la que nos cubrimos la cabeza y metros adelante los dos cuerpos, al acercarme pude ver a mis dos compañeras", comentó.

Vecinos del sector afirmaron que las víctimas eran muy queridas en lugar.