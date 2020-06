Renuncia jefe de epidemiología del Ministerio de Salud

El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Manuel Sagastume, presentó su renuncia el 4 de junio.

Sagastume señala al ministro de Salud, Hugo Monroy, de no brindar datos reales de fallecimientos por Covid-19.

"Al no existir una respuesta ante mi reiterada recomendación sobre la oficialización y difusión de los datos reales de mortalidad por Covid-19, le manifiesto que mis principios y valores ya no me permiten continuar como jefe del Departamento de Epidemiología, por lo que a partir de hoy hago entrega de este cargo", explicó Sagastume, en una carta dirigida al Ministro y que fue compartida por La Red.

Según la misiva, el 1 de junio, el ministro habría pedido verbalmente su remoción del cargo, sin brindarle una explicación para justificar la decisión.

"Él presentó la carta (de renuncia), pero no se ha tomado aún una decisión al respecto", indicó Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud.

TE PUEDE INTERESAR:

Estos son los 5 países menos preparados para la pandemia

El ministro Monroy admitió el 5 de junio que, por una "falla técnica", no habían contabilizado 38 muertes por el virus en Guatemala. Según el funcionario, los fallecimientos sumaban 216.

Sin embargo, la legisladora Lucrecia Hernández Mack publicó un informe, que indicó fue emitido por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, el cual registraba 228 muertos.

"El Departamento de Epidemiología se percató la semana pasada que hospitales públicos y Áreas de Salud no notificaban correctamente. Empezaron a hacer consultas y revisión, y corregir números. Revisión que no ha finalizado, por lo que el número de fallecimientos por Covid-19 podría ser aún mayor", manifestó en esa ocasión la diputada.

*Con información de La Red.

NO DEJES DE LEER: