Vehículo derriba un semáforo en zona 1 y se da a la fuga

Un semáforo fue derribado durante la madrugada de este viernes por un vehículo que se dio a la fuga en la zona 1.
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Un accidente de tránsito se reportó la madrugada de este viernes 13 de noviembre en la 3a. avenida y 21 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
El conductor de un vehículo habría perdido el control y terminó colisionando contra un semáforo, el cual quedó derribado tras el fuerte impacto.
Sin embargo, el responsable de los daños materiales huyó del lugar, ya que tras la llegada de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) no se localizó ningún vehículo.
Esto generó inconvenientes en el cruce que ingresa de la avenida Bolívar para llegar al Centro Histórico, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Agentes de la PMT desviaron el tránsito y coordinaron con personal profesional para el retiro de la estructura dañada.