Disparan en bloqueo contra seguro obligatorio de la ruta Interamericana (video)

En plena transmisión en vivo en el bloqueo de la ruta Interamericana quedó registrado el momento en que ocurrió una ráfaga de disparos.

El reportero Víctor Samayoa se encontraba documentando el panorama del bloqueo en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana en esta mañana de miércoles 19 de marzo, cuando se registró una ráfaga de disparos.

En la transmisión en vivo se logró escuchar varios disparos, situación que preocupó a los conductores que se quedaron varados en esa ruta.

No han sido reportadas personas heridas. Se desconoce si los disparos fueron realizados por algún conductor que está en contra de los bloqueos o por los mismos manifestantes.

Este es el segundo día consecutivo de bloqueos, los cuales están liderados por motoristas y taxistas que se oponen al pago del seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.

Reportan disparos en pleno bloqueo de la ruta Interamericana. pic.twitter.com/vFXBqksk9h — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) March 19, 2025

Líderes de bloqueos no quieren diálogo con el Gobierno

Los líderes de los bloqueos en la colonia Bethania, en el Anillo Periférico, zona 7, afirmaron este miércoles 19 de marzo que no asistirán a las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno de Guatemala para discutir el tema del seguro obligatorio contra daños a terceros.

Los manifestantes aseguraron que no están interesados ​​en negociar, sino en la derogación total de la medida.

"No queremos dialogar, queremos que eliminen el acuerdo", dijo en entrevista con Radio Sonora Rocael Villalta.

"De cuatro situaciones que hay ahí, solo estamos pidiendo una, aquí estaremos hasta que pase algo. No tenemos que acudir, no estamos pidiendo que reforme, estamos pidiendo que lo quiten. No lo habíamos tenido, los otros sí han existido. Y si nos va a tocar quedarnos acá más días, lo haremos", aseguró Rocael Villalta, líder del bloqueo en Periférico en el sector de la Bethania.

Mientras tanto, las protestas continúan en distintos puntos de la ciudad, generando complicaciones en la movilidad y un fuerte despliegue de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) en zona 1.