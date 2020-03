En ocasiones, los científicos pueden dar un panorama sobre lo que podría ocurrir en el mundo con años de antelación, como lo hizo Bill Gates en una charla en la que participó en abril de 2015 y que podría ser la predicción de lo que afronta el planeta actualmente.

En su participación en el TED, el cofundador de Microsoft lanzó una advertencia sobre un "virus muy infeccioso" que podría acabar con la vida de millones de personas.

Bill dijo en aquella ocasión que la comunidad internacional de científicos "no estaba lista para la epidemia", y destacó que tuvieron mucho éxito para que el Ébola no se propagar a mayor escala, aunque el siguiente brote podría resultar más intenso.

Un lustro después, la predicción de Gates se podría estar cumpliendo con la pandemia del coronavirus que se sigue propagando por todo el mundo sin que haya una cura que lo detenga.

Aquí algunas de las frases que dijo Gates durante esa charla:

"Cuando era niño, el desastre que más nos preocupaba era una guerra nuclear. Por eso teníamos un barril en nuestro sótano lleno de latas de comida y agua. Cuando se produjera el ataque nuclear, se suponía que debíamos bajar las escaleras, agacharnos y alimentarnos del barril.

Hoy el mayor riesgo de catástrofe global no se ve así, si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No serán misiles, serán microbios".

"Ahora, parte de la razón de esto es que hemos invertido una gran cantidad en elementos disuasivos nucleares, pero en realidad hemos invertido muy poco en un sistema para detener una epidemia. No estamos listos para la próxima epidemia. Miremos el ébola, estoy seguro de que todos lo leyeron en el periódico, grandes y complicados desafíos.

Lo seguí cuidadosamente a través de las herramientas de análisis de casos que utilizamos para rastrear la erradicación de la poliomielitis y, al observar lo que sucedió, el problema no era que hubiera un sistema que no funcionara lo suficientemente bien, el problema era que no creamos un sistema en absoluto".

Sin embargo, al finalizar su exposición Gates sugirió que ya era tiempo de crear una estrategia de respuesta mundial ante este tipo de incidentes.

"La fuente del virus podría ser una epidemia natural como el Ébola, o podría ser el bioterrorismo. Por tanto, hay cosas que literalmente empeorarían la situación mil veces.

Sin embargo, podemos construir un sistema de respuesta realmente bueno. Tenemos los beneficios de toda la ciencia y la tecnología de la que hablamos.

Tenemos teléfonos para obtener información y transmitirla, tenemos mapas satelitales donde podemos ver dónde están las personas y hacia dónde se mueven, tenemos avances en biología que deberían cambiar drásticamente el tiempo de respuesta para observar un patógeno y poder fabricar medicamentos y vacunas que se ajusten a ese patógeno".