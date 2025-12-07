Versión Impresa
Así rescataron a los tripulantes del vehículo accidentado en el bulevar San Cristóbal

  • Por Geber Osorio
06 de diciembre de 2025, 20:22
Ciudadanos se unieron para rescatar a los tripulantes mientras llegaban los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)

Vecinos y trabajadores cercanos del sector rescataron a los tripulantes del vehículo accidentado.

Tras registrarse un accidente de tránsito en el bulevar San Cristóbal y 12 avenida, en la zona 8 de Mixco, ciudadanos se unieron para rescatar a los heridos.

Los vecinos y trabajadores del sector colaboraron con el rescate de las personas que se encontraban en el interior de una camioneta que impactó con un poste.

Los colaboradores lograron retirar a los tripulantes que estaban entre los hierros del vehículo y el poste que cayó tras el impacto, mientras esperaban la llegada de los socorristas.

El accidente

Por motivos que se desconocen, el conductor de la camioneta perdió el control y colisionó contra un poste del tendido eléctrico en el sector.

Bomberos Municipales arribaron al lugar minutos después para evaluar a la tripulación del automotor, quienes resultaron heridos.

