"Residencia" de Ricardo Arjona aparece en "El Gordo y la Flaca"

La "Residencia" de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias está en boca de medios del mundo y esta vez la experiencia apareció en el programa "El Gordo y la Flaca".
La actriz, modelo y corresponsal del programa, Clarissa Molina narró su experiencia hasta ahora, previo a vivir uno de los shows del guatemalteco.
"Estoy aquí, en el lugar de los hechos, la ciudad está en movimiento porque hoy es viernes y los fanáticos de Ricardo Arjona lo saben, el guatemalteco ha estado exponiendo cada fin de semana, un show muy distinto uno del otro, si usted cree que viene hoy y vuelve mañana y verá lo mismo, no, el concepto es hacer algo diferente y cambiar incluso el orden de las canciones" inició la reportera.
Clarissa explica que el guatemalteco ofrece una experiencia única, con un proyecto que representa su regreso a us origen, donde pudo hablar por primera vez, aclarando que en los alrededores del teatro se encuentran los sabores nacionales que hacen sentir más al país a través de Arjona.
Este 5 de diciembre la dominicana experimentará su encuentro en la "Residencia" con él. Hasta el momento la Residencia termina el 14 de diciembre y la gira por estados unidos arranca el 30 de enero de 2026.
La periodista ya conoció Antigua Guatemala y compartió una imagen con el volcán de Agua de fondo.
