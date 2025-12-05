Las personalidades captadas en la "Residencia" de Ricardo Arjona

-

Diversas personalidades han acudido a disfrutar de la residencia "Lo que el seco no dijo" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Durante el mes de noviembre e inicio de diciembre de 2025 artistas y activistas han asistido al show que se lleva a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos.

Estos son algunos de los invitados:

Jason Momoa y Adria Arjona

Foto: Mabel Falla.

El actor de Hollywood acudió al show de su suegro y no dudó en pararse para ovacionar su talento. Mabel Falle de Ponce quien acudió al show del 4 de diciembre de 2025 y desde lejos notó la presencia de la hija del guatemalteco junto a su invitado de honor, guardando el momento con fotos y videos.

Clarisa Molina

La modelo y actriz dominicana, y una de las integrantes de "El gordo y la flaca", acudió a la Residencia y aprovecha para conocer los rincones más apasionantes del país.

"Lista para disfrutar de la residencia de Ricardo Arjona", escribió en sus redes con Antigua de fondo.

Rigoberta Menchú

Foto: Instagram.

La activista guatemalteca tiene una sólida amistad con el artista, desde hace muchos años, ambos comparten tertulias y una fuerte relación. "Abrazarte nuevamente querido Ricardo me hizo recordar las bellas anécdotas que la vida nos ha regalado y que nos permitió compartir. Muchas felicidades por esta experiencia que nos regalas con tu Residencia 'Lo que el seco no dijo', nos iluminas con mucha alegría con tu música", escribió con una imagen donde está junto a él.

Los músicos guatemaltecos de Ricardo Arjona

Miguel Ángel Malin, Roberto Estrada, Vinicio Quezada y Germán Giordano, subieron a las tablas de la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para interpretar "Mi país" y "Mujeres" junto al guatemalteco, quien los invitó a revivir viejos tiempos.

Gaby Moreno

Foto: Oficial.

La cantautora guatemalteca acompañó a su amigo a interpretar "Fuiste tú" además de "Mi país", enamorando a los guatemaltecos que asistieron a la residencia del día 14 de noviembre.

Muchos esperan tener el privilegio de disfrutar de otros duetos o sorpresas durante los días que restan de vivir la "Residencia".