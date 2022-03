El fuerte mensaje de Residente contra un cantante de música urbana (video)

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Residente emitió un fuerte mensaje contra un cantante de reguetón.

OTRAS NOTICIAS: La historia de la joven migrante que terminó trabajando para Adam Sandler

René Pérez Joglar, mejor conocido como "Residente", se hizo tendencia en redes sociales tras denunciar que un cantante de reguetón está evitando que él siga lanzando su música.

Según el artista puertorriqueño, varias personas de la industria musical han recibido llamadas para que frenen su carrera.

Sin embargo, un productor no quiso acceder y fue entonces en donde surgieron amenazas de demandas legales.

(Foto: El Tiempo)

El fuerte mensaje

Ante esa situación, el exintegrante de Calle 13, no se quiso quedarse callado y mandó un fuerte mensaje para el artista ,de quien no reveló su nombre y para que sus seguidores se enteren de los ataques indirectos que ha estado recibiendo.

"Desde entonces no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el ca%&$ tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los %$#/ bien puestos y no se prestó para eso”, señaló el rapero.

Pese a que no se conoce el nombre del cantante de música urbana, los fans aseguran que se trata del colombiano J Balvin, con quien hace varios meses atrás tuvo un enfrentamiento virtual por temas de géneros musicales.

“Cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pend$%#*. En estos días iba a sacar un tema, donde hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música, y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano”, dijo Residente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por René Pérez Joglar (@residente)

Agradece a sus fans

No obstante, Residente finalizó su mensaje diciendo que él va lanzar su música cuando sus fanáticos se lo pidan y aprovechó para agradecerles el apoyo que le brindan en su carrera profesional.

“En lo que la gente decide, puedes ir subiendo tus videítos para que te coj%$ lástima”, finalizó.

*Con información de El Heraldo de México.