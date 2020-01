Claudia López y su hermano Mario López son la sensación de un pequeño rincón guatemalteco ubicado en el corazón de la vibrante East Williamsburg en Brooklyn, Nueva York.

Se trata del restaurante "Claudia's" que inició como un pequeño café llamado "C.Lo".

Los hermanos López reviven los sabores guatemaltecos como dobladas, plátanos fritos, tamales, paches, chiles rellenos, caldo de gallina, pepián e hilachas, todos a precios muy cómodos que rondan entre los $7 y $14.

También hay choripanes, panes con Pollo Campero y hasta ceviche.

Las hilachas son algunos de los platos estrella de "Claudia's". (Foto: The New Yorker)

A pesar de que hay platillos más internacionales, son los guatemaltecos los que se llevan el show entre los comensales norteamericanos.

En cada receta se respeta la elaboración de los platos, tanto sus ingredientes como el tiempo de cocción, todo se sigue al pie de la letra. Por supuesto, las tortillas, el chirmol, el guacamol y el chicharrón no pueden faltar.

"The New Yorker" hizo una reseña acerca de este lugar especializado en comida típica guatemalteca. (Foto: The New Yorker)