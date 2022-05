El fin de un ícono: retiran la última cabina telefónica que quedaba en Nueva York

Este lunes, la última cabina de teléfonos que quedaba en la ciudad de Nueva York al centro de Manhattan, fue retirada, de acuerdo con medios locales.

La icónica estructura que aún conservaba el logo de Bell System, se encontraba en el cruce entre la Séptima Avenida y calle 50.

Saying goodbye to The city’s last public pay phone booth 50th and 7th. Times square @1010WINS pic.twitter.com/n5YgfkITHx — glenn schuck (@glennschuck) May 23, 2022

La cabina era originalmente de Titan, una compañía que compró a Verizon (el mayor proveedor de telefonía en Nueva York) en el 2010. Con la aparición de los teléfonos móviles, muchas cabinas empezaron a utilizarse como soportes publicitarios, y más tarde desaparecieron.

Las cabinas telefónicas fueron un ícono en la ciudad de Nueva York. (Foto: The New York Times)

Nostálgica ceremonia

El presidente del Distrito de Manhattan, Mark Levine, dijo que las cabinas telefónicas "nos hicieron sufrir a todos por igual". Recordó cuando estas se tragaban monedas sin llegar a dar señal, y las largas colas de usuarios esperando a usar un teléfono libre.

Actualmente, las cabinas telefónicas son tomadas como escenarios de atracción para tomarse fotografías, y rememorar un momento "vintage". En la Avenida West End aún quedan cuatro lugares con esta temática.