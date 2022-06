El peligroso "reto del apagón" en Tik Tok que dejó a un niño con muerte cerebral

¿En qué consiste el desafío del apagón? El peligroso reto viral de Tik Tok que dejó a un niño con muerte cerebral

En las últimas semanas, un reto se ha apoderado de la plataforma de videos cortos por excelencia, Tik Tok. Sin embargo, el peligroso desafío podría arriesgar la vida de quien lo practica.

Tal es el caso de Archie, un niño británico de 12 años que se unió al reto viral y fue encontrado inconsciente el 7 de abril en su casa. A partir de ese día no ha reaccionado y se encuentra en el hospital por muerte cerebral.

“The blackout challenge” is doing the rounds on Tik Tok. Primary school children are being encouraged to grab what’s next to them and put it round their neck for 10 seconds. Schools & parents please speak to your children about this.



Archie Battersbee may have been a victim. — Caroline Farrow (@CF_Farrow) May 26, 2022

"El reto del apagón", o en inglés "Blackout challenge" consiste en que usuarios bloqueen su propia respiración hasta desmayarse y experimentar "sensaciones fuertes".

Mientras lo practican, algunas personas que aceptan el desafío se graban con sus teléfonos celulares para luego dejar evidencia de su travesía.

Niños y jóvenes se han unido a esta tendencia. Aunque, luego de conocerse el caso de Archie, diversos grupos han iniciado una campaña de concientización para cancelar el reto.

Jueza ordenó desconectar a Archie

Según los médicos que atienden al pequeño, Archie ya no tiene esperanzas de recuperarse tras la muerte cerebral que sufrió, por lo que recomiendan desconectarlo del respirador artificial.

Atendiendo a la indicación, una jueza dio la razón a los profesionales. Sin embargo, la familia del menor se niega, y apeló la decisión judicial.

La madre de Archie expresó estar "extremadamente decepcionada" por la decisión de la jueza de poner fin a su soporte vital, y enfatiza que no renunciará a su hijo.

Archie lleva dos meses y medio en coma. (Foto: Clarín)

Situación similar en 2021



El arriesgado desafío no es una tendencia nueva, pues en 2021 se conoció el caso de una niña de 10 años en Italia, quien falleció al practicar el reto.

En ese entonces, la policía italiana acusó a una influencer siciliana de 48 años por los hechos, debido a que esta había publicado varios videos con desafíos de ese tipo, con los que ganó popularidad.