Giammattei pide retrasar obras porque los funcionarios están en campaña

A petición del presidente Alejandro Giammattei, las obras de este año serán aplazadas, porque los funcionarios están en campaña política.

La ejecución de obras para este año deberá esperar, ya que el presidente Alejandro Giammattei solicitó atrasar su aprobación, debido a que los funcionarios y alcaldes "están en campaña política", por lo que "descuidan" sus labores.

Así se acordó en la segunda reunión anual del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), en la cual el mandatario pidió a los representantes retrasar dos meses la aprobación de los proyectos que están pendientes, porque los representantes del gobierno central y municipal están ocupados promoviendo su reelección

Para este año, las obras que se ejecutarán a través de los Consejos de Desarrollo tienen una asignación de más de Q3,392 millones y tienen hasta el 15 de mayo, como fecha límite, para que se presenten en la Secretaría General de Planificación (Segeplan) los expedientes, pero después de la petición de Giammattei, ahora la aprobación será el 15 de julio, es decir, dos meses de retraso.



Según Giammattei, aún falta aprobar el 33% del total de los proyectos, pero en lugar de agilizar el proceso, pidió ampliar la fecha, "porque sería triste que se quedaran esos proyectos tirados... y como estamos en época electoral muchos de los alcaldes y funcionarios están buscando los votos y a veces dejan por un lado sus funciones con tal de mantenerse en el puesto y muchas veces también hay complicaciones producto de este evento electoral".



La petición fue ratificada por los miembros del Conadur. Sin embargo, algunos alcaldes manifestaron su molestia, pues consideran que esto afectará grandemente a la mayoría de municipalidades que ya no tendrán tiempo para ejecutar las obras, por lo que el dinero se irá a fondo común.

"Los proyectos que no se han aprobado, son de los municipios que no son de Giammattei. Con el retraso aprobado será prácticamente imposible realizarlos, ya que sólo en gestiones son tres o cuatro meses, eso nos lleva a octubre o noviembre, y deja sólo un mes para ejecutar, es un descarado", manifestó un alcalde de oposición que pidió no revelar su nombre.

Para el jefe edil, la razón de retraso no es porque los alcaldes están en campaña, sino para hacer quedar mal a aquellos que no lo apoyan, pues no van a poder cumplir las obras que prometieron.