La reunión de Bernardo Arévalo con alcaldes y la lucha por presidir la ANAM en 2024

El presidente electo Bernardo Arévalo convocó a una reunión con alcaldes electos para este sábado 23 de septiembre.

Tras rechazar una gira presidencial por el país como parte de la transición de Gobierno, el próximo presidente Bernardo Arévalo convocó a un reunión a los alcaldes electos, en la que posiblemente se enfrentará a muchas ausencias y una lucha de poder por dirigir la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).

La misiva fue enviada a la mayoría de los alcaldes. La cita es para este sábado 23 de septiembre de 9 a 13 horas en un hotel de la ciudad capital.

Según la invitación, a la que Soy502 tuvo acceso, la intención es "compartir ideas y estrategias" durante la administración de Arévalo, "además de constituirse en el principio del esfuerzo intergubernamental para la articulación y comunicación activa y comprometida en la resolución de los problemas comunes que aquejan a la población".

Fuentes internas del Movimiento Semilla contaron a Soy502 que la principal intención de Arévalo es "medir fuerzas", ya que el 39% (132 de 340) de las Municipalidades las ganaron alcaldes impulsados por el partido de Gobierno Vamos.

Y en efecto, datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) detallan que Semilla ganó sólo una Municipalidad, mientras que los partidos de oposición como Cabal, obtuvo 50; la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 39; mientras que Valor y Unionista alcanzaron 23.

¿Asistirán?

Sin embargo, Arévalo se enfrentará a una guerra declarada, luego que varios alcaldes indicaron que recibieron instrucciones de directivos del partido Vamos para que no acudan a la reunión.

"A mi me dijeron que no fuera, pero sinceramente yo sí quiero escuchar al Presidente electo, pues con él nos va a tocar trabajar los próximos cuatro años", manifestó un alcalde electo de Vamos que pidió el anonimato.

Otro jefe edil habló bajo las mismas condiciones: "Recuerde que en los municipios eligen a las personas y no a los partidos políticos, pero necesitamos de un partido para poder postularnos... Sí nos pidieron que no vayamos, pero yo sí voy a ir. No me voy a pelear con Arévalo, al final, (Alejandro) Giammattei ya va para afuera y nosotros seguimos haciendo gobierno".

Soy502 consultó a Vamos, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota. Mientras que en Cabal y en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informaron que supieron de la invitación, pero les dejaron abierta la posibilidad de asistir o no a los alcaldes que fueron convocados.

Lucha de poder

Las "instrucciones" de inasistencia no será lo único a lo que se enfrentará Arévalo con su invitación, ya que desde ya comenzó una lucha entre los alcaldes electos por dirigir la ANAM.

Se habla de, por lo menos, ocho posibles candidatos, la mayoría del actual partido de gobierno.

Valor-Unionista: Sebastián Siero , alcalde de Santa Catarina Pinula

, alcalde de Santa Catarina Pinula Vamos: Roberto Marroquín , Moyuta, Jutiapa

, Moyuta, Jutiapa Vamos: José Francisco Mejía , El Jícaro, El Progreso (Actual presidente de la ANAM)

, El Jícaro, El Progreso (Actual presidente de la ANAM) Vamos: Hugo René Sarceño , Puerto Barrios, Izabal

, Puerto Barrios, Izabal Vamos: Juan Carlos Pellecer , San Juan Sacatepéquez

, San Juan Sacatepéquez Vamos: Gustavo Adolfo Cano , Huehuetenango

, Huehuetenango Cabal: Esteban Castillo, San José Acatempa, Jutiapa

Alcaldes consultados comentaron que, por ahora, el más fuerte sería Sebastián Siero, a quien vincularon con los grupos opositores a Arévalo.

Incluso, recordaron que en abril pasado, la fiscal General, Consuelo Porras, lo visitó en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, por lo que aseguran que "será el operador de los contras a Semilla".

La fiscal General Consuelo Porras se reunió con el alcalde Sebastián Siero en abril pasado. (Foto: RRSS)

En tanto, Siero confirmó que busca la presidencia de la ANAM, pero negó cualquier relación con opositores. "La Fiscal General llegó a la Municipalidad, pero fue para inaugurar la fiscalía en Santa Catarina Pinula, después de más de 10 años de no tener una en el municipio", justificó.

Además, dijo que "no quiere agarrar bando", pues su intención es trabajar por el municipalismo.

"Mi pensamiento es el beneficio de las municipalidades. Cualquier institución o actor que proponga algo en favor de las municipalidades será una propuesta que vamos a apoyar y respaldar", manifestó.

En tanto, la elección para presidente de la ANAM será hasta el último sábado de enero del 2024, por lo que se prevé que algunos de los actuales candidatos desistan al no tener el apoyo suficiente.