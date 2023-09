¿Un museo en el Congreso? Este es el nuevo plan de los diputados

-

Los directivos del Congreso, encabezados por la oficialista Shirley Rivera, piensan dejar pactada la compra de un nuevo edificio.

Desde comprar un edificio con daños estructurales, hasta construir un nuevo edificio, han sido parte de las soluciones planteadas en el Congreso para solucionar las dificultades de espacio físico, pero ahora, le sumaron un agravante, la intención es convertir el Palacio Legislativo en un museo.

Muchos han tenido la intención, desde los exdiputados Edgar Cristiani y Carlos Herrera, ambos vinculados a empresas contratistas del Estado; hasta Baudilio Hichos y la diputada Sofía Hernández, hermana y familiar cercada de personas detenidas por vínculos con el cártel de narcotráfico "Los Huistas". Han tenido planes y proyectos para adquirir un nuevo edificio para el Organismo Legislativo.

Sin embargo, sus proyectos han sido truncados, porque la fiscalización ciudadana ha revelado intereses oscuros detrás de la adquisición del edificio, al extremo, que se pretendía adquirir uno con daños estructurales severos y que había sido declarado inhabitable por las autoridades de control de riesgo.

Algunos diputados o bancadas tienen hasta cuatro oficinas o salones, mientras que otros se refugian con sus compañeros, porque no les asignan espacio. (Foto: Archivo/Soy502)

La excusa perfecta

Esta Junta Directiva, presidida por la diputada oficialista Shirley Rivera, no se ha quedado atrás. Según el primer vicepresidente, Boris España, se está avanzando en la adquisición de un nuevo edificio para el Congreso, aunque está convencido que ellos ya no tendrán tiempo para culminar el proyecto.

"Ya no cabemos y no podemos seguir pagando tanto dinero en alquileres. La única solución es un nuevo edificio para el Congreso", justificó el primer vicepresidente de la Junta Directiva, Boris España.

Según información pública, el Congreso ha suscrito 32 contratos de arrendamiento de diferentes bienes inmuebles en donde funcionan las oficinas y parqueos de diputados y trabajadores del Organismo Legislativo, por lo que se pagan alrededor de 25 millones de quetzales (Q24,933,485.92).

Este monto se incrementa cada año. Una muestra de ello es que en 2018 el Legislativo destinaba 13.3 millones de quetzales para alquiler, seis años después, la cifra prácticamente se duplicó a 25 millones.

"Yo no sé si se ponen de acuerdo o no, pero cada año los propietarios de los edificios nos suben los alquileres. Y peor aún, los remozamientos y acondicionamiento de las oficinas corren por cuenta del Congreso y luego, si el contrato se acaba, la inversión se quedó en el edificio", subrayó España.

El plan

El primer vicepresidente del Congreso explicó que la intención es comprar de manera directa un edificio que se adecue a las necesidades del Organismo Legislativo. Para ello, se ha contemplado hablar con los bancos del sistema, en especial con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para crear un convenio que permita la adquisición de algún edificio o terreno que hayan recuperado por falta de pago.

Si esto no funciona o no se encuentran condiciones favorables para el Parlamento, el Congreso buscaría, de nuevo, a la Municipalidad de Guatemala con el fin de que les done algún terreno municipal que no esté en uso, tal como se los ha ofrecido en otras legislaturas.

Y, en última instancia, se propondrá una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, para que el Parlamento sea uno de los beneficiarios de los bienes inmuebles o terrenos que hayan sido extinguidos, detalló España.

Según el primer vicepresidente, el pago se haría en plazos, pues no pretenden utilizar los ahorros del Legislativo para la adquisición. "Lo que queremos es sustituir el pago de alquileres, por una cuota mensual, pero ya para algo que será nuestro", dijo.

Además comentó que con el nuevo edificio se evitará que unos diputados tengan más y mejores espacios u oficinas que otros.

"Ahorita, hay algunos diputados que tienen mejores oficinas que otros. La intención es homologarlas todas, incluso, hasta con los colores como ocurre en otros parlamentos como en el de Costa Rica donde todas las oficinas tienen el mismo tamaño y equipo, hasta blancas son todas, ninguna tiene más que otras", detalló.

De acuerdo con España, su proyecto está avanzado, en especial con un bien inmueble del CHN, no obstante, dijo no recordar en qué zona está el edificio ni cuánto podría costar.

"Sé que no nos va a dar tiempo pero, por lo menos, queremos dejar avanzado, para que sea la próxima legislatura la que se encargue de pagar", sentenció.

¿Y el Palacio Legislativo?

Mientras la Junta Directiva sueña con un nuevo edificio, el diputado España indicó que el Palacio Legislativo se convertiría en un museo y, ni siquiera, sería utilizado para las reuniones plenarias.

"Ya no se da abasto. No cabemos, los pisos están dañados, los techos están que se caen. Nos tenemos que ir de aquí ya y esto se va a convertir en un museo", insistió.

Y, aunque el edificio está colmado de historia, no todos los diputados están de acuerdo y consideran que el proyecto debe de ser presentado y aprobado en el pleno.

El edificio con casi 90 años

El Palacio Legislativo fue inaugurado el 1 de marzo de 1934 durante la administración del expresidente Jorge Ubico. Sin embargo, su diseño y construcción se inició durante el gobierno de Lázaro Chacón entre 1926 y 1930.

(Foto: Organismo Legislativo)

El diseño del Congreso estuvo a cargo del arquitecto Manuel Moreno Barahona, mientras que Manuel Domínguez y Talleres Pullin se encargaron de los modelados y los interiores. Se construyó sobre un predio que ocupaba la Sociedad Económica Amigos del País, entidad que se vio obligada a dejar el lugar luego que sus oficinas se destruyeran durante los terremotos de 1917 y 1918.

También cuenta con espacios históricos, uno de los más famosos es la reseña histórica de la Invasión, Independencia, Época Liberal y la Revolución del 20 de octubre de 1944 que está plasmada en cuatro murales ubicados en el Salón del Pueblo, que fueron pintados por los artistas Víctor Manuel Aragón, Juan de Dios González y Miguel Ángel Milián en 1949.

(Foto: Organismo Legislativo)

Además, sus ventanales externos e internos tienen ornamentos en cobre con estilo greco-romano. Mientras que sus puertas de madera fueron talladas en madera de caoba, utilizando elementos barrocos, churriguerescos y mudéjares, con clavijas de cobre.

(Foto: Organismo Legislativo)

En 1998, el Palacio Legislativo y sus anexos conocidos como Casa Larrazabal y Casa de la Cultura, fueron declarados Patrimonio Cultural, a través del Decreto 328-98. Ahora, la Junta Directiva integrada por el partido oficialista y sus aliados, quieren convertirlo en un museo.