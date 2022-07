"Me quiere matar": revelan detalles de la denuncia de Yrma Lydya contra su esposo

La cantante perdió la vida tras ser atacada a balazos por su esposo dentro de un restaurante.

Una de las denuncias que presentara la cantante Yrma Lydya Gamboa de 22 años ha salido a la luz, en los que se revelan detalles sobre la violencia que ejercía su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer.

La denuncia fue presentada en diciembre de 2021. En el documento se detalla que el hombre violentaba a la artista, con declaraciones muy explícitas sobre su relación.

Según la investigación realizada por la Fiscalía de Feminicidios, la pareja ya tenía varias semanas de no vivir juntos. Amigos de Yrma Lydya declararon que ella estaba separada de su esposo, a quien había denunciado el 20 de diciembre de 2021 por violencia familiar.

"Me jaló del cabello me tiró al piso, me puso el cañón de la pistola en la frente y me dice que me quiere matar", detallaba la denuncia.

Según la investigación realizada por la Fiscalía de Feminicidios, la pareja ya tenía varias semanas de no vivir juntos. Amigos de Yrma Lydya declararon que ella estaba separada de su esposo, a quien había denunciado el 20 de diciembre de 2021 por violencia familiar.



5/8 pic.twitter.com/CjdLYWbbRq — NMás (@nmas) June 30, 2022

El delito quedó registrado como violencia familiar, las autoridades no lo reclasificaron como tentativa de feminicidio y aunque ella otorgó el perdón, de haber hecho el cambio éste se habría seguido de oficio.

Actualmente, el abogado se encuentra en prisión preventiva como presunto responsable de haber disparado a su esposa dentro de un restaurante.

El defensor del abogado dijo que su defendido no fue el responsable de disparar, sino que se trató de un tirador, del cual se desconoce