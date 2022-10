Revelan más detalles sobre la muerte de Robbie Coltrane, "Hagrid" en Harry Potter

El actor Robbie Coltrane, reconocido por su papel de "Hagrid" en "Harry Potter", falleció este viernes a la edad de 72 años.

El actor escocés Robbie Coltrane, reconocido por su icónico personaje de "Hagrid", falleció a los 72 años. Así lo informó su agente Belinda Wright, mediante un comunicado la mañana de este viernes 12 de octubre.

"Robbie probablemente será recordado durante las próximas décadas como Hagrid, un papel que dio alegría tanto a niños como adultos, provocando un torrente de cartas de fans cada semana durante veinte años", escribió.

Wright también dio a conocer que el actor murió en un hospital cercano a Falkirk, en Escocia. Además, dedicó unas emotivas palabras como su amiga.

"Personalmente, lo recordaré como un cliente leal y permanente. Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, brillantemente ingenioso y después de 40 años de estar orgullosa de ser llamada su agente, lo extrañaré", añadió la representante.

La familia del actor externó su agradecimiento al personal del hospital Forth Valley de Lambert, por sus cuidados y diplomacia hacia el actor.

Robbie también participó en los exitosos filmes "James Bond Golden Eye" en 1995, y "The World is not enough", en 1999.

Sin embargo, su papel de Hagrid en "Harry Potter" fue el que lo catapultó al éxito mundial.