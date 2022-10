Usuarios reaccionan a la muerte de Robbie Coltrane "Hagrid"

Usuarios reaccionan a la muerte de Robbie Coltrane con emotivos mensajes, recordando su icónico personaje de "Hagrid" en la saga de "Harry Potter".

Este viernes, se dio a conocer que el actor Robbie Coltrane, falleció a los 72 años en un hospital de Escocia.

La noticia dada por su representante, ha trascendido a nivel mundial, invadiendo de nostalgia a sus seguidores. Sobre todo a quienes lo conocieron por su papel de "Hagrid" en las películas de Harry Potter.

En redes sociales, fanáticos han expresado su sentir con emotivos textos que mezclan imágenes y videos del actor en su icónica faceta de gigante guardián en Hogwards.

Así despidieron al actor:

“Yo ya no estaré por desgracia, pero *HAGRID* sí”. En paz descanses, se te extrañará … y muchooo. pic.twitter.com/0vIWyRvon6 — Dannny (@danielpecausa) October 14, 2022

"Puede que estés viendo Harry Potter

dentro de 50 años. Desafortunadamente,

yo ya no estaré aquí. Pero Hagrid sí lo

estará"

Descanse en paz, Robbie Coltrane ❤️‍ pic.twitter.com/NhqZudxqI1 — ℝℝ (@lsretuit) October 14, 2022

"It's not Hogwarts without you, Hagrid" pic.twitter.com/h7xezDuY8b — The Hollywood Reporter (@THR) October 14, 2022

“El legado de estas películas es que la generación de mis hijos se las enseñará a sus hijos (…) Yo no estaré aquí, pero Hagrid sí”, Robbie Coltrane.



El actor murió a los 72 años pic.twitter.com/dCgZehGwD9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 14, 2022

Hagrid fue quien rescató a Harry Potter para más tarde ser el que llevaría su cuerpo inerte de regreso a Hogwarts.



Hoy es un día triste para el mundo mágico. pic.twitter.com/feZv7ecg2u — Tolkienverse ᚠ - #TheRingsOfPower (@ToIkienverse) October 14, 2022