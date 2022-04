Revelan el estado de salud actual de Chyno Miranda

Todo apunta a que Chyno Miranda atraviesa una nueva crisis de salud, debido a las secuelas que le dejó el Covid-19.

EN CONTEXTO: El cantante Chyno Miranda estaría entre la vida y la muerte

Recientemente se dijo que Chyno estaría entre la vida y la muerte, pues su compañero musical Nacho pidió oraciones por él aunque no se especificaba qué estaba pasando.

Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, habló en exclusiva para el programa ‘Hoy Día’ y detalló la condición actual de su excompañero de canto.

“Está enfocado en su recuperación 100 %. (Una prima de él) me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no había notado”.

El famoso ha pasado uno de los momentos más críticos de su condición y al parecer está haciendo lo posible por salir adelante.