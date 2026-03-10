¡Por femicidio! Capturan a hombre en un centro comercial

El señalado atacó a una mujer con arma blanca.
Elmer Isaías Mejía, de 36 años, señalado de femicidio en grado de tentativa, fue capturado mientras estaba en un centro comercial de Mazatenango.
Según la Policía Nacional Civil, el pasado17 de febrero de este año, Mejía atacó con un arma blanca a Astrid Karina Monjes, causándole heridas graves, por las que ingresó delicada a un centro asistencial.
La detención se realizó como parte de las investigaciones.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.