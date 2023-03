¡Revive! El Barcelona vence al Real Madrid con autogol de Militao

El Barcelona venció 1-0 al Real Madrid en su visita al estadio Santiago Bernabéu por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El Real Madrid recibió al Barcelona en el encuentro de ida por la llave de semifinales de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues llegaban enrachados tras una sorprendente victoria contra el Liverpool en Champions League, mientras que los catalanes quedaron eliminados del Europa League y perdieron el último encuentro de Liga contra el Almería.

Sin embargo, las cosas se pusieron complicadas para el cuadro local al minuto 26, cuando Franck Kessié recibió un pase, encaró a la portería pero su disparo lo tapó Thibaut Courtois, que para su mala suerte se estrelló en Eder Militao y se fue al fondo de la portería.

Aunque se había reclamado un fuera de lugar, tras revisar la jugada el árbitro avaló el tanto de los catalanes.

FRANK KESSIE OPENS THE SCORING FOR BARCELONA! pic.twitter.com/sdDyDtXg0J — ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2023

Los merengues intentaban acercarse a la portería de Marc ter Stegen, pero no lograban concretar el peligro mientras los minutos se consumían.

Kessié tuvo el segundo gol en sus pies, pero Ansu Fati se interpuso en su camino y se convirtió en el mejor defensa de los blancos.

Kessie nearly made it 2-0 for Barcelona but Ansu Fati couldn't get out of the way pic.twitter.com/JbbyiFxGTw — ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2023

Tras consumirse los 90 minutos, el marcador ya no se movió y el Barcelona logró la victoria de visita.

La vuelta de en el Camp Nou será hasta el 5 de abril, en pleno Miércoles Santo.