Fuertes declaraciones: reviven el duro secuestro de Héctor Sandarti (video)

Los fanáticos recordaron un duro momento en la vida del presentador guatemalteco, famoso a nivel internacional, Héctor Sandarti, cuando contó acerca de su secuestro.

En 2021 por medio de su podcast "Algo bueno que decir con Sandarti", el guatemalteco relató sobre una de las experiencias más difíciles de su vida, el día que lo secuestraron en la ciudad de México.

Recientemente a través de la red social TikTok el usuario "Wvideos" subió un extracto del relato del guatemalteco y de inmediato se hizo viral. Muchos internautas afirmaron que debió haber sido algo muy difícil de superar, otros también compartieron sus historias como víctimas de secuestro en el país vecino.

El hecho ocurrió en 2001 cuando se encontraba en una etapa consagrada de su carrera en la televisión mexicana, Héctor estaba en una librería, a pocas horas de un evento de trabajo y repentinamente sintió un arma con la que alguien le apuntó por la espalda. "Volteo y lo que veo es la pistola de este tipo por debajo de la chamarra. Mi reacción fue levantar las manos", explicó al comienzo de este escalofriante relato.

En minutos Sandarti fue introducido a un carro con camino a un destino desconocido. "Me vendaron los ojos y me amarraron las manos", detalló. Las primeras horas fueron horribles para Héctor, quien llegó a pensar que era el final de su vida.

"Esto aquí acabó. Me van a matar. Por mi mente pasó 'me van a aventar por un barranco'", describió aunque no fue así, en el lugar donde estuvo cautivo, tuvo una plática con Charlie, uno de sus secuestradores, el nombre que usó para dar su testimonio fue ficticio por cuestiones de seguridad.

Platicó de todo con sus captores, de su vida, de su carrera en televisión, su país y su familia entre otras cosas. Héctor destacó que tuvo un trato cordial con quienes le tenían secuestrado, una situación que le hizo estar un poco más tranquilo.

Tras la negociación para su rescate, el actor dijo que llegó a perdonar a las personas responsables de este traumático momento, además tuvo que busca ayuda psicológica para llegar a la paz mental y espiritual.

"No los juzgo, lo único que hoy deseo es perdonarlos porque deseo liberarlos, dejarlos ir y que no marquen el resto de mi vida", contó de su proceso de recuperación.

MIRA EL VIDEO:

#historia #triste #hectorsandarti #viral #inseguridad #mexico ♬ sonido original - Wvideos @wvideos33 Historia de un secuestro #secuestro

Esta es la historia completa: