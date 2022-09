El polémico video del rey Carlos III que ha generado fuertes señalamientos

Una vez más, el rey Carlos III está envuelto en la polémica, esta vez por un video que ha dado mucho de qué hablar.

Desde el fallecimiento de la reina Isabel II, el ahora rey Carlos III ha sido protagonista de desafortunados momentos, recibiendo comentarios no tan agradables por parte de internautas.

Ahora, se suma una nueva polémica a la lista, esto tras difundirse un video en el que se muestra actuando de una forma que muchos han descrito como racista.

Tan solo hace unas horas, se llevó a cabo el funeral de la monarca en el palacio de Westminster, donde miles de personas han querido acercarse para darle su último adiós.

Pero fue durante el fin de semana, que Carlos III llegó acompañado junto a su hijo, el príncipe Guillermo para acercarse a varios puntos de las kilométricas colas que las personas han hecho, como muestra de agradecimiento en estos momentos.

Sin embargo, usuarios han hecho hasta ahora viral el video en Twitter, pues captaron el momento en que el rey Carlos saluda a uno de varios ciudadanos, estrechando su mano y hasta intercambiando algunas palabras.

Pero cuando se acerca a un hombre de raza negra, levanta la mano y gira el rostro para dirigirse hacia uno de sus miembros de seguridad y luego continuar con los saludos.

Black man, you are on your own . pic.twitter.com/4Ely5WOGnj — Obakeng Ramabodu (@RamaboduObakeng) September 19, 2022

El video que ya cuenta con más de siete millones de reproducciones, ha desatado un completo debate en redes sociales.

Muchos aseguran que fue una conducta totalmente racista y que no sería la primera vez que un rey actúa de esa manera. Mientras que otros afirman que el personal de seguridad interrumpió el saludo del rey, por lo que todo sería una simple casualidad.

Carlos lleva pocos días de haber asumido el trono. Sin embargo, ya se ha visto envuelto en varias polémicas que, para su mala suerte, no han sido favorables.