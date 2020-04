Ricardo Arjona dice sentirse "más joven y feliz que nunca"

El cantante guatemalteco sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video de “Hongos”, el sencillo de su nueva producción Blanco y Negro.

Desde hace varios días inició con adelantos para generar mayor interés de su público, por lo que también decidió responder a una entrevista en la que da a conocer más detalles sobre su nuevo proyecto musical, además de su visión de la industria musical y su última gira mundial.

¿Te consideras un artista de culto?

"No me gustan los artistas de culto. Estos se meten en una jaula aburrida de la que no pueden salir, aunque se les antoje. Me duermen las poses. Yo grabé una salsa cuando la sentí, igual escribo una canción social que una balada. Pero ¡ojo!, todas, todas me representan y le pongo el pecho a cada una de ellas.

Estoy seguro de que algunas cosas de mis primeros discos las depuraría un poco, pero son lo que sentí en su momento. Los artistas que se sienten de culto tienen licencia para el fracaso, por eso hay tantos. Si no les va bien aducen que es porque son demasiado sofisticados. Mucho miedo disfrazado en ese ambiente".

¿Qué pasó desde que terminó la gira de "Circo Soledad" hasta hoy?

"¡Muchas cosas! Una semana después del ultimo concierto empecé mintiéndome como siempre. Supuestamente dedicaría el siguiente año a escribir una novela, pero a la tercera semana ya estaba en el estudio inventando un proyecto de duetos que se llamaría “Mujeres”.

12 canciones inéditas grabadas a piano con 12 mujeres distintas. Hasta que una noche en un bar de Londres lo cambio todo. Nació la canción “Hongos” y el rumbo se fue para otro lado y yo con él".

¿Cómo fue el proceso de Blanco y Negro?

"Ya mencioné que yo estaba haciendo otro disco hasta que apareció la canción “Hongos” en un bar de Londres con su detonante: ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? En ese momento el rumbo cambió y yo con él.

Me encontré con el hecho de defender los sonidos de la música básica. Hoy, todo el mundo se adapta para encontrar un espacio en la radio. No tengo nada en contra de ningún género, pero sí tengo una animadversión especial por los que se suben al colectivo que mejor les quede, aunque los lleve a cualquier lado".

¿Cómo se produjo?

"Lo grabamos en Abbey Road absolutamente en vivo. Lo retocamos muy poco. Tiene gusto a músico en vivo y a cantante y compositor feliz. Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos.

Son dos discos: Blanco que será el primero en salir con 14 canciones y Negro que, aunque ya está hecho saldrá después. Hicimos un libro que contiene desde fotografías, poemas inéditos, hasta cuentos cortos. Es una pieza impecable y una de las mejores cosas que hice en mi vida".

¿Crees que vas a sorprender con este disco?

"En realidad, es el lujo de poder decir exactamente lo que siento. Pero de tu pregunta te voy a contestar con la pregunta que me hizo el guitarrista inglés de este proyecto: justo cuando finalizamos el último tema.

Se sentó al lado mío y me dijo en su inglés británico. ¿Qué vas a hacer con este disco en el lugar de donde vienes? ¿Dónde carajo va a sonar? me preguntó. Yo solo tuve una respuesta: en mi casa y para mí es suficiente.

Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es lo más importante. Pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto que me gustaría, sí tengo claro que los que nos dedicamos a esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos".

¿Qué piensas del virus?

"Del virus nada, ya se dijo todo. ¡Por Dios!"

Y sobre el encierro

"Bueno, del encierro yo soy un tipo acostumbrado al confinamiento, me jode que me haya sorprendido este encierro con dos discos ya hechos y 24 canciones producidas, por consecuencia me quedaron muy pocas ganas de seguir componiendo, aunque entiendo que este encierro era ideal para parir canciones".