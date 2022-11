Ricardo Arjona: “juré no cantar esta canción y menos en Guatemala”

Después de haber disfrutado del streaming "Hecho a la Antigua", los seguidores del cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona, vivieron una experiencia inolvidable con las presentaciones realizadas este 12 y 13 de noviembre en Cardales de Cayalá.

Con aproximadamente cien conciertos y más de un millón y medio de espectadores entre Europa y América Latina, el artista guatemalteco llegó al país para presentar su más reciente show "Blanco y Negro Tour 2022".

“ Un show espectacular que disfruté con mi esposo y unos amigos. Arjona llena los corazones de los guatemaltecos con sus canciones y cercanía. ” Carol Quiñónez.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Desde las primeras horas de la tarde, los asistentes que llevaban playeras, cintas, gorras y rótulos con imágenes o frases del artista, hicieron fila para ingresar a las instalaciones.

Las puertas se abrieron a las 17:00 horas para que todos pudieran vivir #MomentosBAC y pasar al stand del banco para tomarse una fotografía y poder así, compartirlo en sus redes sociales para obtener una bebida de cortesía.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

El artista salió al escenario a las 20:30 horas y subido en un piano, con su guitarra en mano, inició su espectáculo con la canción "Si Yo Fuera".

“ Donde quiera que yo esté, todos los caminos conducen a Guatemala. ” Ricardo Arjona , quien se mostró emocionado por regresar a su país.

Para los fanáticos que adquirieron sus entradas en la localidad "AMEX" y contaban con tarjeta de BAC Credomatic, podían tener acceso al VIP Lounge del grupo financiero, donde podían cantar y disfrutar de alimentos y bebidas de cortesía.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Los asistentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países, corearon canciones como "Morir Por Vivir", "Apnea", "El Problema", "Minutos", "Desnuda" y "Tarde", entre muchas otras.

Justo después de interpretar el tema más pedido en sus conciertos: "Señora de las Cuatro Décadas", Arjona realizó videollamadas para felicitar y dedicar la canción a dos seguidoras que por diversas razones no pudieron estar presentes ambos días.

“ No me he perdido ninguno de sus conciertos, pero este, en especial, me encantó mucho sobre todo por como interactuó con el público. ” Diana Sucell.

Después de aproximadamente una hora de concierto pidió el apoyo del público y, enseguida, bajo de la tarima principal para sorprender a todos en un pequeño escenario montado en la localidad de Platinum, donde interpretó un popurrí con algunos éxitos solicitados por los asistentes.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

"Juré no cantar esta canción y mucho menos en Guatemala porque me afecta mucho, pero lo haré por ti", dijo Ricardo Arjona a una fan que pidió la melodía "Mi novia se me está poniendo vieja".

Para sorpresa de todos, el cantante presentó a uno de sus músicos con quien interpretaría el tema "Te Quiero". Se trató de su pequeño hijo "Nico", quien estuvo a cargo de la batería durante dicho tema.

Después de poco más de dos horas de música y #MomentosBAC inolvidables, los fuegos artificiales anunciaron el final de show, mientras Arjona salía nuevamente al escenario con una playera de Guatemala, para despedirse con la canción "Mujeres".