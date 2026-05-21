Asesinan a implicado en crimen de vicepresidente del Deportivo Guastatoya

Según las autoridades, un grupo de reos atacó a golpes al señalado, hasta dejarlo sin vida.
EN CONTEXTO: Muere vicepresidente de Deportivo Guastatoya en ataque armado
Wilson Roberto Contreras Hernández, de 21 años, murió este jueves durante una trifulca registrada en el interior del Centro de Detención Renovación 1, según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
De acuerdo a las autoridades, tres reos lo agredieron hasta dejarlo sin vida.
Hernández estaba señalado por el crimen del vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya y fue capturado en el 2025.
Había sido trasladado hace dos meses a Renovación 1, luego de que intentara darse a la fuga del Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito, en Fraijanes.
El crimen
El vicepresidente del Deportivo Guastatoya, Norman Orellana, murió luego de ser víctima de un ataque armado la noche del 23 de septiembre en Guastatoya, El Progreso.
De acuerdo con la información preliminar de medios locales, el empresario se encontraba en la vía pública cuando desconocidos se acercaron y sin mediar palabra le dispararon.