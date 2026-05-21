Del aeropuerto a la cárcel: Hombre retornado es capturado por asesinato

El hombre que regresó de Estados Unidos deberá enfrentar a la ley por sus delitos.
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Al llegar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos, Edwin "N", de 47 años, fue capturado por agentes de la fuerza de tarea SAFE en las oficinas de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).
El retornado es señalado del delito de asesinato en grado de tentativa por hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2018, y era requerido por un juzgado de Escuintla, según informaron las autoridades.
Además, registra dos antecedentes penales del año 2009 por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y robo, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.