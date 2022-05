La "risa" de Johnny Depp durante testimonio del psiquiatra de Amber Heard

Johnny Depp no pudo evitar expresarse mientras escuchaba el interrogatorio que se le hacía al psiquiatra de Amber Heard en el estrado en defensa de Amber Heard.

El lunes 23 de mayo fue el turno del Dr. David Spiegel de subir al estrado para testificar en nombre de Heard en el juicio donde Johnny Depp la demanda por difamación.

El abogado de Depp cuestionó a Spiegel por decir que el uso de Johnny de un auricular en Pirates of the Caribean en el set indicaba un deterioro o mala salud por el abuso de drogas y alcohol.

La defensa le preguntó si pudo haber estado equivocado en el momento en el que sugirió que pasó ese incidente.



"No creo que a los actores se les entregue de forma rutinaria todo el guión a través de auriculares. Me parece difícil de creer”, dijo el psiquiatra al afirmar que no creía debido que el actor usara auriculares para grabar escenas en la película, que solo estaría usando si le pasaban el guión.

Depp dijo que los usaba en el set para escuchar música pero el equipo legal de Heard dijo que sí lo usaba para recibir líneas de diálogo durante la filmación.

“Lo que le resultó difícil de encontrar para usted señor, fue que cada línea del guión se transmitiera a través de un auricular, ¿De dónde sacó la idea de que eso ocurrió?” preguntó el abogado.

El psiquiatra dijo que obtuvo la información “en las pruebas que leyó en la revisión del tribunal”.

Ante esto la defensa de Depp preguntó al psiquiatra si sabía o no que Marlon Brando también utilizaba un auricular.

“¿No está muerto? Entonces la respuesta es no, ahora no usa uno”, respondió Spiegel. Al escuchar la respuestas Depp se cubrió la cara con la mano y comenzó a reír.

Luego se le preguntó a Spiegel acerca de por qué llamó idiota Depp, antes esto aclaró que no lo calificó de idiota a él, sino de "idiota en planificación".

“Si vas a hacer algo importante para un juicio en el que estás involucrado, creo que serías un idiota si vinieras la noche anterior”, contestó Spiegel.

