Roberto Manrique, de "Sin senos sí hay paraíso", sorprendió con una declaración

El famoso Roberto Manrique quiso revelar cosas de su vida que había mantenido en privado hasta ahora, afirmando con orgullo su orientación sexual.

El querido actor de telenovelas confesó su orientación sexual con este mensaje: “Tengo un novio hermoso y llevo siete años enamoradísimo”.

Este es un paso muy importante para él pues sentía que era importante para él y su pareja y se lo debía a su niño interno.

Manrique hizo esto por su pareja y por él. (Foto: Instagram)

“Quiero decirles una cosa muy importante y muy personal, muy íntima, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hacerlo y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy, que realmente son lo prioritario y sigo pensando que es así, sin embargo, hoy meditaba un poquito más atrás. Llevo unos días raros, unas semanas raras en que no identificaba qué tengo y logré ir muy profundo, ahí me di cuenta de que no me termino de amar”, dijo.

“¿Cómo no voy a seguir sintiendo algo de culpa por ser quien soy?”, reveló afirmando que mientras crecían, en su entorno no estaba bien visto ser quien es.

"A pesar de que no siento desde hace 20 años que vivo en el clóset, no siento que esto es una 'salida del clóset' porque mi familia maravillosa sabe que son los mejores seres del mundo, cuando trabajo en cualquier proyecto todo mi círculo sabe, todos mis amigos saben, si voy conociendo gente por la vida les cuento, mis fans saben que se han quedado en mi casa con mi novio, los hemos ido a visitar a sus casas. Realmente no siento que estoy saliendo del clóset pero me estaba engañando y una parte de mí no terminaba de fluir hasta que le diga a ese Robertito que está dentro: ‘No tienes de qué sentirte culpable'”.

Manrique es muy querido en el mundo de las telenovelas. (Foto: Instagram)

“Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo en una relación increíble, no se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado. Es el que me dijo: ‘Vámonos a Manabí’ el día del terremoto; hasta ahora había dicho: ‘Un amigo me dijo’, no, mi novio me dijo. Es un ser increíble, trabaja en activismo, es un hombre increíble que ha estado para mí, ahí conmigo en la India, ha sido mi apoyo a distancia, durante “Bienaventurados” y durante “Juntos x la tierra”; que se ha movido y mudado para arriba y para abajo acompañándome y que se dedica a eso, a transformar al mundo”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roberto Manrique (@robertomanrique13)

