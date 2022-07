Así fue el rodaje de María Mercedes en Black Panther: Wakanda Forever

María Mercedes Coroy tendrá un personaje muy importante en la cinta del Universo Marvel y compartirá crédito con actores de talla internacional.

María Mercedes Coroy habló sobre el gran desafío que tuvo en sus manos para poder interpretar el papel de la madre de Namor en la cinta de Black Panther: Wakanda Forever del Universo Marvel.

De acuerdo con la joven guatemalteca, quien ahora forma parte del reparto de la película de talla internacional, las grabaciones que ella protagonizó se realizaron en tres lugares diferentes en: Los Ángeles, Atlanta y Puerto Rico.

Además, explicó que con esta oportunidad se desenvolvió de manera diferente a lo que está acostumbrada, pues puso prueba otra faceta de su carrera profesional, y utilizó otras destrezas que le permitieron sacar a la perfección su personaje.

Así fue el rodaje

En cuanto a las escenas que filmó, contó su experiencia y dijo que lo más difícil fue grabar bajo el agua, ya que en ese escenario debía reflejar emociones diferentes sin que se notara lo complicado.

Además, no solamente debía contener la respiración, sino que a su vez tenía que ser muy profesional y cuidadosa para que no salieran burbujas de su nariz y boca.

María Mercedes Coroy señaló sentirse muy honrada y emocionada, ya que no se esperaba que esta oportunidad llegaría pronto.

"Ser parte del Universo Marvel para mí es algo muy especial, algo que no me esperaba. Un paso muy grande en mi carrera y que abre una gran puerta de oportunidades para retarme como persona y profesional, ya que es una producción diferente a las que he estado", explicó María Mercedes.

La joven originaria del pueblo maya Kaqchikel y que nació en las faldas del Volcán de Agua, fue de las privilegiadas junto a otro grupo de actores de Latinoamérica, para formar parte de esta nueva entrega, misma que está dirigida por Ryan Coogler.

La presentación y trailer oficial fue relevado el sábado 23 de julio, donde Coogler brindó un emotivo discurso para recordar a Chadwick Boseman, quien le dio vida al primer personaje de Black Panther.

"Te lo prometo, siento su mano sobre mí en este momento. La pasión y el genio de Chad, su cultura y el impacto que tuvo en esta industria se sentirán para siempre", dijo Coogler.

Por otra parte, se tiene previsto que la anhelada y tan esperada producción sea estrenada en noviembre de 2022, pero ahora traerá más emociones ya que llegará el nuevo Black Panther.

