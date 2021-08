Presidente del Congreso opina que queda sin vigencia el Estado de Calamidad

El Congreso no logró ratificar el Estado de Calamidad, por lo que quedaría sin vigencia, incluido el toque de queda. Sin embargo, para el Ejecutivo sigue en pie.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, aseguró que a partir de la medianoche de este viernes, el toque de queda ya no estará vigente, porque ellos no lograron conocer el Estado de Calamidad.

Mientras que el Ejecutivo insiste en la legalidad del Decreto Gubernativo 6-2021 aprobado en Consejo de Ministros y que establece toque de queda, el presidente del Congreso indicó que a media noche de este viernes 20 de agosto, pierde vigencia.

"A mí no me corresponde decir si están o no vigentes. Lo que nos correspondía era aprobar o improbar, y no lo aprobamos. Teníamos hasta hoy a las 12 de la noche para conocerlo, por lo que se entendería que a las 12 de la noche queda sin validez", manifestó Rodríguez.

En todo caso, sería hasta este sábado a las 22:00 horas, que ya no estaría vigente el toque de queda, según se analiza de la explicación de Rodríguez.

Ejecutivo dice que sigue vigente

No obstante, el Ejecutivo asegura que no hay ninguna ley que establezca plazos y que el Estado de Calamidad pierde validez si llega a 30 días o el pleno del Congreso lo imprueba.

Al ser consultada de nuevo, la secretaria de Comunicación social de la Presidencia, Patricia Letona, dijo: "No puedo opinar sobre las declaraciones del presidente Rodríguez, pero la Ley establece únicamente dos formas de que el Estado de Calamidad pierda vigencia: Que el Congreso lo modifique o impruebe, o que se cumpla el plazo de 30 días y no ha ocurrido ninguna de las dos", señaló.