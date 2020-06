La estrella de la Juventus, Cristiano Ronaldo, falló un penal en el inicio del partido por las semifinales de vuelta de la Copa de Italia contra el Milan.

El portugués estrelló el balón en la base del poste derecho al que el portero también adivinó.

Ronaldo missing a Penalty when Juve need him the most pic.twitter.com/vGYLOTDvkC — Ryan (@MessiCF10) June 12, 2020

El fútbol de competición se reanudó este viernes en Italia, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus, más de tres meses después del último partido disputado en el país.

La segunda semifinal de la 'Coppa' se disputará el sábado, entre Nápoles e Inter de Milán, y la final está programada para el miércoles 17 en Roma.

La Serie A, interrumpida el 9 de marzo ante la progresión del coronavirus, se retomará el 20 de junio.